Авторизация
Забыли пароль ?
Регистрация
Заполните форму и мы свяжемся с вами!
Напишите нам
Ваше имя
*
Ваш E-mail
*
Текст сообщения
Ваше имя
*
Ваш E-mail
Комментарий
Регистрация
Ваше имя
*
Ваша фамилия
Ваш E-mail
*
Пароль
*
Повторите пароль
*
Ваш товар успешно добавлен в корзину
Перейти в корзину
О компании
Каталог
Доставка и оплата
Акции
Контакты
Отзывы
8 (800) 100-76-11
Звонок по РФ бесплатный
+7 (495) 369-55-01
Перезвоните
Работаем с 9 до 18:00 пн-пт
sale@mkrz.ru
Скачать прайс
Авторизоваться
Напишите нам
гидроизоляция всех типов
8 (800) 100-76-11
Звонок по РФ бесплатный
+7 (495) 369-55-01
Перезвоните
Работаем с 9 до 18:00 пн-пт
sale@mkrz.ru
Каталог продукции
Гидроизоляция от фундамента до крыши
Гидроизол
Мастика Битумная
Битумная мастика МБИ
Битумная мастика МБУ
Мастика резиновая МБРХ
Мастика ТехноНиколь
МБКГ кровельная горячая
МБР резиновая горячая
БКМ каучуковая готовая
МБПХ полимерная
Рулонные материалы
Гидростеклоизол
Эластоизол
Изопласт
Техноэласт
Унифлекс
Линокром
Филизол
Пергамин
Рубероид
Гидроизоляция
Битум
Праймер битумный
Кузбасслак
Жидкое стекло
Герметики для швов
Герметик ТехноНИКОЛЬ 45
Герметик ТехноНИКОЛЬ 2К
Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ
Вилатерм
Лента герлен
Геотекстиль
Геомембраны
Дрениз
Мембрана Плантер
Сухая гидроизоляция
Пенетрон
Пенекрит
Пенетрон Адмикс
Ватерплаг
Пенеплаг
Пенебар
Стеклоткани, пластик
Стеклоткань ЭЗ-200
Стеклопластик РСТ
Сыпучие материалы
Цемент
Сухая смесь
Пескобетон
Уайт спирит
Кисти, валики, перчатки
Валики и кисти
Пленка полиэтиленовая
Только лучшие рулонные материалы
Бесплатная доставка от палета
С нами ваша кровля на годы
Все для ремонта кровель. Гарантия!
Товар
дня
1 449 руб.
Много
(0)
Эластоизол ЭПП-4,0 Бизнес (10 кв.м.)
В корзину
362 руб.
Много
(0)
Гидроизол ХПП 2,5 (10 кв.м.)
В корзину
345 руб.
Много
(0)
Мастика битумная МБИ (15 кг)
В корзину
945 руб.
Много
(0)
Вилатерм 6 мм (500 п/м)
В корзину
465 руб.
Много
(0)
Битумный праймер (16кг/18л)
В корзину
757 руб.
Много
(0)
Гидростеклоизол ТПП 3,0 (10 кв.м.)
В корзину
Бесплатная доставка от палета
Подробнее
Битумные материалы до 7%
Подробнее
Праймер со скидкой 5%
Подробнее
Популярные
товары
445 руб.
Много
(0)
Мастика универсальная МБУ (16 кг)
В корзину
2 500 руб.
Много
(0)
Герметик ТехноНИКОЛЬ № 45 (серый) (16 кг)
В корзину
2 600 руб.
Много
(0)
Герметик ТехноНИКОЛЬ № 45 (белый) (16 кг)
В корзину
975 руб.
Много
(0)
Герлен Т 100/1.5 (25 п.м.)
В корзину
444 руб.
Много
(0)
Гидроизол ТПП 2,5 (10 кв.м.)
В корзину
16.50 руб.
Много
(0)
Вилатерм 30/8 мм (3 п/м)
В корзину
Сертификаты
качества
Герметики
Гидроизоляция
Пароизоляция
Теплоизоляция
Быстрый заказ
Ваше имя:
*
Ваш телефон:
*
E-mail:
Комментарий к заказу:
Я согласен на
обработку персональных данных
Оформить заказ